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Байден звинуватив РФ та Саудівську Аравію у зростанні цін на пальне у США

8 жовтня, 2022 субота
06:44
Економіка Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що ціна на пальне у Сполучених Штатах почали зростати через рішення Росії та Саудівської Аравії в ОПЕК+ обмежити видобуток нафти

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.  

Байден наголосив, що ціни на пальне у США почали зростати через рішення ОПЕК+ про скорочення квот на видобуток нафти.

"Ціни зростатимуть, а не знижуватимуться. Мені раніше вдалося домогтися зниження цін на пальне, але тепер вони стали зростати через те, що зробили росіяни та саудівці", - сказав Байден. 

Він додав, що продовжує займатися вирішенням цієї проблеми. 

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Світ
Росія
ціни на пальне
Саудівська Аравія
нафта
Джо Байден
ОПЕК
США
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