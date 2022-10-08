Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Байден наголосив, що ціни на пальне у США почали зростати через рішення ОПЕК+ про скорочення квот на видобуток нафти.

"Ціни зростатимуть, а не знижуватимуться. Мені раніше вдалося домогтися зниження цін на пальне, але тепер вони стали зростати через те, що зробили росіяни та саудівці", - сказав Байден.

Він додав, що продовжує займатися вирішенням цієї проблеми.

5 жовтня в ОПЕК+ ухвалили рішення скоротити квоти на нафтовидобуток на 2 млн барелів на добу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb