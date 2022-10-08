Байден звинуватив РФ та Саудівську Аравію у зростанні цін на пальне у США
Президент США Джо Байден заявив, що ціна на пальне у Сполучених Штатах почали зростати через рішення Росії та Саудівської Аравії в ОПЕК+ обмежити видобуток нафти
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.
Байден наголосив, що ціни на пальне у США почали зростати через рішення ОПЕК+ про скорочення квот на видобуток нафти.
"Ціни зростатимуть, а не знижуватимуться. Мені раніше вдалося домогтися зниження цін на пальне, але тепер вони стали зростати через те, що зробили росіяни та саудівці", - сказав Байден.
Він додав, що продовжує займатися вирішенням цієї проблеми.
- 5 жовтня в ОПЕК+ ухвалили рішення скоротити квоти на нафтовидобуток на 2 млн барелів на добу.
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