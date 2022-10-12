"Бажаєте завоювати наші серця - потрібні 155-міліметрові "цезарі": Міноборони України з трояндами звернулося до Макрона
У міністерстві оборони України подякували Франції за вже надану нашій країні допомогу, але наголосили, що треба більше, зокрема потрібні 155-міліметрові "цезарі"
Про це йдеться у твіттері Міноборони України.
"Софі Марсо...Ізабель Аджані…Бріджит Бардо… Емманюель Макрон! … і ЦЕЗАРІ!", - йдеться в описі відеозвернення Міноборони України до президента Франції Еманюеля Макрона.
У відео українське відомство з трояндами подякувало Франції за допомогу, але наголосило, що нашій державі потрібна більша допомога, потрібні 155-міліметрові гаубиці "Цезар".
- 10 жовтня Макрон після масованих ракетних ударів пообіцяв Україні більшу військову підтримку. У телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським він висловив стурбованість цивільними жертвами російських ударів. Він також підтвердив свою підтримку висловлених потреб Києва, зокрема йдеться про військове обладнання.
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