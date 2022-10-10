Макрон після масованих ракетних ударів пообіцяв Україні більшу військову підтримку
Французький президент Емманюель Макрон відреагував на масовані російські ракетні удари по Україні, пообіцяв більше підтримки, зокрема військової
Про це повідомляють в Єлисейському палаці.
Макрон у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським висловив стурбованість цивільними жертвами російських ударів. Він також підтвердив свою підтримку висловлених потреб Києва, зокрема йдеться про військове обладнання.
- Також запевнили Київ у подальшій підтримці президентка Єврокомісії та прем’єр-міністерка Естонії.
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