Макрон після масованих ракетних ударів пообіцяв Україні більшу військову підтримку

Про це повідомляють в Єлисейському палаці.

Макрон у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським висловив стурбованість цивільними жертвами російських ударів. Він також підтвердив свою підтримку висловлених потреб Києва, зокрема йдеться про військове обладнання.

Також запевнили Київ у подальшій підтримці президентка Єврокомісії та прем’єр-міністерка Естонії.