Відео опублікували на сторінці Єврокомісії у фесйсбуку.

"Ми шоковані та приголомшені жорстокими нападами на українські міста. Путінська Росія знову показала світові, що вона собою являє: жорстокість і терор. Винні мають понести відповідальність. Висловлюємо щирі співчуття українським друзям. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно, усіма засобами, які у нас є", – заявили вони у відео.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули

Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.

Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.

Також постраждали багато інших областей та міст України. В багатьох з них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком