"Ми приголомшені жорстокими нападами на українські міста": президентка Єврокомісії та прем’єр-міністерка Естонії запевнили Київ у подальшій підтримці
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас записали відеозвернення, де запевнили у своїй подальшій підтримці України
Відео опублікували на сторінці Єврокомісії у фесйсбуку.
"Ми шоковані та приголомшені жорстокими нападами на українські міста. Путінська Росія знову показала світові, що вона собою являє: жорстокість і терор. Винні мають понести відповідальність. Висловлюємо щирі співчуття українським друзям. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно, усіма засобами, які у нас є", – заявили вони у відео.
- Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули
- Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
- Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.
- Також постраждали багато інших областей та міст України. В багатьох з них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
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