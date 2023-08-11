Бджоляр НАТО провів семінар зі збору меду у штаб-квартирі Альянсу
Пасічник НАТО в четвер, 10 серпня, у Брюсселі розповів персоналу Альянсу про особливості збору меду
Про це повідомили на сайті НАТО
Пасіка НАТО починалася з двох вуликів у 2020 році, а тепер містить чотири вулики завдяки успішному виробництву меду. Очікується, що цього року урожай становитиме близько 50 кілограмів.
Бджоляр НАТО двічі на рік збирає мед із вуликів. Залежно від погодних умов з одного вулика можна зібрати до 25 кілограмів меду. Значну частину меду залишають бджолам для виживання протягом зимових місяців. Близько 350 банок меду НАТО продали на благодійному базарі Альянсу в листопаді 2022 року, а генеральний секретар Єнс Столтенберг подарував баночки меду НАТО послам у Північноатлантичній раді минулого грудня.
Бджолині вулики НАТО є частиною ініціативи "озеленення" у штаб-квартирі НАТО. Медоносні бджоли відіграють важливу роль у місцевій екосистемі, оскільки запилюють навколишні дерева, культури та рослини в радіусі трьох кілометрів. Це включає галявину диких квітів у штаб-квартирі НАТО із сумішшю місцевих рослин і квітів, включаючи маки та кукурудзу, які спеціально вибрали для заохочення бджіл, метеликів і птахів.
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