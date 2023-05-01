На Одещині зафіксували масове отруєння бджіл
Пасічники з трьох сіл Одеської області скаржаться на масове отруєння бджіл, ймовірно, пестицидами
Про це повідомило Держпродспоживслужба.
Бджолярі сіл Стара Царичанка, Нова Царичанка та Ройлянка Старокозацької сільської ради звернулися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів через те, масову загибель їхніх комах.
Повідомляється, що мертвих бджіл помітили на посівах озимого ріпаку в Новій Царичанці.
На місце виїхала комісія з представників Держпродспоживслужби, районної державної адміністрації та селищної ради. Ймовірною причиною отруєння стало оброблення рослин хімічними засобами - пестицидами.
"Ними було встановлено факт загибелі бджіл та можлива причина (отруєння пестицидами)", - йдеться в заяві.
За результатами дослідження буде встановлено точну причину загибелі бджіл та прийняті заходи щодо запобігання подальшого отруєння комах.
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