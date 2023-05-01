Про це повідомило Держпродспоживслужба.

Бджолярі сіл Стара Царичанка, Нова Царичанка та Ройлянка Старокозацької сільської ради звернулися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів через те, масову загибель їхніх комах.

Повідомляється, що мертвих бджіл помітили на посівах озимого ріпаку в Новій Царичанці.

На місце виїхала комісія з представників Держпродспоживслужби, районної державної адміністрації та селищної ради. Ймовірною причиною отруєння стало оброблення рослин хімічними засобами - пестицидами.

"Ними було встановлено факт загибелі бджіл та можлива причина (отруєння пестицидами)", - йдеться в заяві.

За результатами дослідження буде встановлено точну причину загибелі бджіл та прийняті заходи щодо запобігання подальшого отруєння комах.