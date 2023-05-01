На узбережжі Криму за чотири місяці зафіксовано 77 загиблих китоподібних, серед яких контужені, - науковець
На тимчасово окупованому узбережжі півострова Крим з січня зафіксували тіла 77 загиблих китоподібних, серед них є й тварини, які зазнали контузій
Про це інформує доктор біологічних наук Іван Русев.
У квітні зареєстровано більше сотні загиблих дельфінів у бухтах Севастополя та інших берегів тимчасово окупованого Криму, а також неподалік від Новоросійська, Сочі, Геленджика, Анапи. Серед них є контужені тварини з симптомами імовірно уражених військовими сонарами.
Повідомляється, серед загиблих багато дельфінів рідкісного виду афаліна, який включений до Червоної книги України.
"Даними рашистських умовно відкритих джерел, тільки на узбережжі окупованого Криму з січня вже було нараховано 77 загиблих китоподібних, серед яких і контужені тварини. І лідерами серед загиблих з них - афаліни, хоча серед загиблих торік там домінували азовки та білобочки", - розповів науковець.
Нині зареєстровано понад 100 загиблих тварин, проте фактична їх кількість набагато більша і згідно з розрахунками, пише Русев, складає більше ніж тисяча.
"Це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму та Новоросійську - є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських тварин зараз у воєнному квітні 2023 року", - додав Русев.
- Нагадаємо, у вересні 2022 року про масову загибель дельфінів на Одещині повідомляв Офіс генерального прокурора. Стверджувалося, що причиною цього явища є використання військовими РФ гідролокаторів на підводних та надводних човнах в акваторії моря.
- Станом на 7 грудня внаслідок бойових дій, які російські загарбники вели на узбережжі Чорного моря, знищено 20% загальної популяції дельфінів цього моря.
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