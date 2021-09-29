Беленюк показав, як з Усиком гнав вперед "Шахтар" у матчі ЛЧ з "Інтером"
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк та чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відвідали у Києві матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер"
Фото з трибун стадіону Беленюк виклав у Instagram.
"З чемпом", - написав борець та народний депутат.
Олександр Усик 25 вересня переміг у Лондоні британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі.
Жан Беленюк у серпні приніс Україні єдине золото на Олімпійських іграх у Токіо.
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Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию проти італійського "Інтера".
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