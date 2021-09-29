Беленюк показав, як з Усиком гнав вперед "Шахтар" у матчі ЛЧ з "Інтером"

Фото з трибун стадіону Беленюк виклав у Instagram.

"З чемпом", - написав борець та народний депутат.

Олександр Усик 25 вересня переміг у Лондоні британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі.

Жан Беленюк у серпні приніс Україні єдине золото на Олімпійських іграх у Токіо.



Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию проти італійського "Інтера".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb