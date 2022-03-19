Беленюк вимагає довічної дискваліфікації російських спортсменів, які підтримують війну проти України
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк заявив, що російські спортсмени, які підтримали військову агресію проти України, мають отримати довічну дискваліфікацію
Про це Беленюк написав у Instagram.
За його словами, спортивна спільнота повинна вимагати конкретних термінів відсторонення російських спортсменів, які підтримали вторгнення в Україну, аби вони потім не уникнули покарання.
"Спортивна спільнота повинна вимагати конкретних термінів виключення спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Щоб не було так, що після нашої перемоги з них будуть зняті всі санкції. Роману Власову і подібним до нього ідіотам – ніяких Олімпіад і чемпіонатів світу та Європи довічно", - написав Беленюк.
Раніше дворазовий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Роман Власов розмістив в Instagram символ Z з георгіївських стрічок та підтримав агресію проти України.
- Нагадаємо, 16 березня бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід розповіла, що росіяни пишуть їй мерзотні повідомлення у соціальних мережах.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе