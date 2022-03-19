Беленюк вимагає довічної дискваліфікації російських спортсменів, які підтримують війну проти України

Про це Беленюк написав у Instagram.

За його словами, спортивна спільнота повинна вимагати конкретних термінів відсторонення російських спортсменів, які підтримали вторгнення в Україну, аби вони потім не уникнули покарання.

"Спортивна спільнота повинна вимагати конкретних термінів виключення спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Щоб не було так, що після нашої перемоги з них будуть зняті всі санкції. Роману Власову і подібним до нього ідіотам – ніяких Олімпіад і чемпіонатів світу та Європи довічно", - написав Беленюк.

Раніше дворазовий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Роман Власов розмістив в Instagram символ Z з георгіївських стрічок та підтримав агресію проти України.

Нагадаємо, 16 березня бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід розповіла, що росіяни пишуть їй мерзотні повідомлення у соціальних мережах.

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