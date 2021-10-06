Беленюк вирішив виставити золоту олімпійську медаль на продаж
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк хоче продати свою золоту медаль на аукціоні
Про це він повідомив у Instagram.
За словами Беленюка, він прагне, щоб ця нагорода принесла користь, а не просто лежала на полиці.
"Друзі, хочу зробити добру справу. Дуже багато вже зробили фото з моєї золотою медаллю, яку я привіз з Токіо. Вона - честь і гордість нашої країни і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України. Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці.
Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям. Що скажете з цього приводу, Підтримайте моє рішення?", - запитав Беленюк у своїх підписників у Instagram.
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Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
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