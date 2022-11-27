Беленюк захистив титул чемпіона України з греко-римської боротьби
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк переміг у фіналі Артема Матяша та захистив звання чемпіона України з греко-римської боротьби
Про це повідомляє Федерація греко-римської боротьби України у facebook.
У фінальній сутичці в Черкасах Жан Беленюк здолав Артема Матяша. Таким чином, олімпійський чемпіон захистив титул чемпіона України, який він здобув у червні. Тоді Беленюк отримав право виступити на чемпіонаті світу, проте не поїхав на змагання.
Жан Беленюк виграв золото Олімпіади-2020 у категорії до 87 кг та срібло Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро у вазі до 85 кг. Також він є дворазовим чемпіоном світу та триразовим переможцем ЧЄ.
Жан Беленюк у листопаді брав участь у виборах президента Національного олімпійського комітету України та програв у боротьбі за посаду чинному міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.
- 21 листопада Жан Беленюк оголосив про вихід з НОК через обрання до його складу колишніх членів ОПЗЖ, Партії регіонів та корупціонерів.
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