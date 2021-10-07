Бельгія - Франція: де та коли дивитися півфінал Ліги націй
Сьогодні, 7 жовтня, в Турині збірні Бельгії та Франції визначать другого фіналіста Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між Бельгією та Францією відбудеться в Турині на "Ювентус стедіум" та розпочнеться о 21:45. Пряму трансляцію покаже телеканал "Футбол 1".
Переможець зустрінеться 10 жовтня у фіналі з Іспанією, невдаха - також у неділю зіграє з Італією за третє місце.
Україна припинила боротьбу в Лізі націй на груповому раунді та вибула до дивізіону B. Нашій збірній зарахували технічну поразку у заключному матчі проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру в Люцерні через спалах коронавірусу в команді.
Ліга націй
Півфінал
7 жовтня
Бельгія - Франція
Турин, "Ювентус стедіум"
Початок - 21:45
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- Нагадаємо, 6 жовтня у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла національну команду Італії.
- Збірна Італії зазнала першої домашньої поразки в офіційних матчах з 1999 року.
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