Бельгія - Франція: склади команд на другий півфінал Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери не виокремлюють явного фаворита матчу. На перемогу Бельгії коефіцієнт 2,95. Виграш Франції оцінюється у 2,68, а нічия в основний час - 3,20.

Матч між Бельгією та Францією відбудеться в Турині на "Ювентус стедіум" та розпочнеться о 21:45. Пряму трансляцію покаже телеканал "Футбол 1".

Переможець зустрінеться 10 жовтня у фіналі з Іспанією, невдаха - також у неділю зіграє з Італією за третє місце.

Україна припинила боротьбу в Лізі націй на груповому раунді та вибула до дивізіону B. Нашій збірній зарахували технічну поразку у заключному матчі проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру в Люцерні через спалах коронавірусу в команді.

Ліга націй

Півфінал

7 жовтня

Бельгія - Франція



Бельгія: Куртуа, Вертонген, Денайер, Альдервейрельд, Карраско, Тілеманс, Вітсель, Кастань, Е. Азар, Лукаку, де Брюйне.



Запасні: Міньоле, Камінські, Боята, Лукебакіо, Фокет, Тіате, Ванакен, де Кетеларе, Дендонкер, Троссард, Салемакерс, Батшуаї.



Франція: Льоріс, Л. Ернандес, Варан, Кунде, Т. Ернандес, Рабіо, Погба, Павар, Грізманн, Мбаппе, Бензема.



Запасні: Костіль, Меньян, Кімпембе, Тчуамені, Мартіаль, Діабі, Дюбуа, Гендузі, Упамекано, Верету, Дінь, Бен-Йеддер.

Турин, "Ювентус стедіум"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Нагадаємо, 6 жовтня у півфіналі Ліги націй збірна Іспанії перемогла національну команду Італії.

Збірна Італії зазнала першої домашньої поразки в офіційних матчах з 1999 року.

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