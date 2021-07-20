Бельгія на 9-й день від початку паводку розшукує понад 100 людей

Про це пишуть Brussels Times.

Журналісти назвали повінь "наймасштабнішою" в історії країни.

Спершу повідомлялося, що кількість зниклих зменшилася до 70 осіб, та згодом міністр внутрішніх справ Аннеліс Верлінден повідомила, що ця цифра знову зросла до 116.

За останніми уточненнями, внаслідок стихійного лиха загинула 31 людина.

Опівдні 20 липня країна вшанувала їхню пам’ять хвилиною мовчання. У цей час на хвилину зупинився також весь громадський транспорт.



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Король Бельгії Філіпп, королева Матильда, прем’єр Александр де Кроо та глава МВС разом відвідали район Верв’є, один з найбільш постраждалих від стихії, і там провели хвилину мовчання.

Прем’єр пообіцяв, що держава не зашилить у біді родини і громади, постраждалі внаслідок повені.

Цього тижня у постраждалих районах знову прогнозують сильні дощі.