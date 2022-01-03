Бельгія закупить два препарати проти COVID-19 у вигляді таблеток
Бельгія закупить по 10 000 курсів противірусних препаратів для лікування COVID-19 "Молнупіравір" від Merck і "Паксловід" від Pfizer
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника міністерства охорони здоров’я.
На початку грудня міністр охорони здоров’я Бельгії заявив, що уряд веде переговори з Merck про купівлю "Молнупіравіру", а органи охорони здоров’я Бельгії повідомили, що слід придбати і "Молнупіравір" і "Паксловід".
"Переговори завершено, і ми купимо 10 000 обох", - сказав речник міністерства охорони здоров'я Бельгії Арне Брінкман.
Речник не відповів на запитання про ціну і терміни поставок.
- Нагадаємо, у листопаді Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало пігулки проти коронавірусу від Merck.
- У Данії схвалено застосування пігулок для лікування COVID-19 "Молнупіравір" компанії Merck.
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