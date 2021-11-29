Bellingcat розслідує вибухи на військових складах в Україні та збиття рейсу МН-17, - Грозєв

Про це повідомляє Христо Грозєв в інтерв’ю Дмитру Гордону.



"Є розслідування, яке довго йде, - по вибухах на військових складах. Ми вважаємо, що це один з елементів ланцюжка вибухів, які ГРУ здійснило по всій Європі", - відповів Грозєв на запитання, чи зараз група займається якимось розслідуванням, яке пов'язано з Україною.



Він пояснив, що у журналістів виникли складнощі через те, що в інших країнах група, яка організувала вибухи, перетинала держкордони легально, а в Україну потрапила, ймовірно, нелегально - розслідувачі змогли відстежити її вже на кордоні з російської сторони.



"Тому трішки складніше закінчити це розслідування. Але метод, вибухівка, яка використовувалася, та присутність тих самих людей, які були в інших місцях, неподалік кордону з Україною, теж зафіксовані", - наголосив Грозєв.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb