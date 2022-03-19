BellingCat запускає онлайн документування воєнних злочинів Росії

Про це із посиланням на повідомлення з офіційного твітеру організації передає Еспресо.TV.



"Команда BellingCat реєструє інциденти можливих пошкоджень цивільного населення з самого початку вторгнення до України. Тепер ми візуалізували ці дані на Timemap, щоб користувачі могли вивчити інформацію, яку ми зібрали", - зазначають розслідувачі.



Timemap знаходиться за посиланням ukraine.bellingcat.com.



Метою цього проекту є "деталізація інцидентів, де у відкритих джерелах є докази шкоди цивільному населенню, а також спроба уточнити, де відбувалися ці інциденти".





"Документування таких інцидентів є особливо важливим, оскільки російська влада стверджує, що вони не б'ють по цивільним особам й уникають ударів по цивільній інфраструктурі", - пояснюють у BellingCat.





При цьому до бази даних BellingCat включаються "лише ті інциденти, які потрапили на відео та фото, й про які повідомлялося у соціальних мережах".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb