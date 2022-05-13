Бензема вийшов на друге місце в рейтингу бомбардирів "Реалу" за всю історію, попереду лише Роналду
Французький форвард Карім Бензема вийшов на другу позицію у рейтингу найкращих бомбардирів в історії "Реалу"
Про це повідомляє Squawka.
У матчі 36 туру Ла Ліги Карім Бензема відзначився забитим м'ячем у ворота "Леванте" (6:0). Для француза це 323 гол за "Реал".
В рейтингу найкращих бомбардирів в історії "Реалу" Бензема наздогнав колишнього форварда команди Рауля Гонсалеса. Попереду лише Кріштіану Роналду. В активі португальця 450 голів.
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