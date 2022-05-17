Бербок назвала Путіна особисто відповідальним за зростання цін на продовольство та енергоносії

Про це повідомляє РБК-Україна.

Бербок сказала, що Росія внаслідок вторгнення до України провокує зростання цін.

За її словами, блокування український морських портів може призвести до дефіциту зерна.

"Негативні наслідки, зокрема зростання цін на продукти харчування або на енергетику, є відповідальністю виключно російського президента", – заявила міністерка.

Європейський Союз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії