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Без Бєлгородської, Мінської та Красноярської: у Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць, провулків та проспектів

30 вересня, 2023 субота
21:12
Суспільство Запоріжжя

У межах дерусифікації та деколонізації у Запоріжжі перейменували 76 вулиць, провулків, бульварів та проспектів, назви яких пов'язані з Росією або колишнім СРСР

Про це інформує пресслужба Запорізької міської ради.  

Зазначається, що рішення про перейменування прийняли на 20-й сесії міської ради.

"Після початку відкритого вторгнення Росії в Україні розпочався процес деколонізації, дерусифікації та деімперіалізації географічних назв у населених пунктах. Мета - позбутися назв, пов’язаних з історією Росії, російської імперії, а також залишків назв, пов’язаних з комуністичною ідеологією, історією СРСР, які з різних причин не були змінені під час декомунізації", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що топоніми замінюють на ті, що пов'язані з історією України, українськими захисниками видатними діячами або мешканцями населених пунктів. Зокрема, останнім рішенням перейменували: 

  • вулицю Іркутську на вулицю Юрія Шульте;
  • вулицю Бєлгородську на вулицю Білоцерківську;
  • вулицю Норільську на вулицю Січеславську;
  • вулицю Анапську на вулицю Карпатську;
  • вулицю Мурманську на вулицю Мрії;
  • вулицю Мінську на вулицю Інженера Купера;
  • проспект 40-річчя Перемоги на проспект Героїв Національної гвардії України;
  • вулицю Білоруську на вулицю Литовську;
  • вулицю Владивостоцьку на вулицю Михайла Топоркова;
  • вулицю Тверську на вулицю Рубіжну.

Раніше у Запоріжжі площа Пушкіна стала майданом Володимира Вернадського, а вулицю Лермонтова перейменували у Вячеслава Зайцева. Крім того, у місті більше не буде Московської, Курської, Смоленської, Ростовської вулиць і низки інших назв, присвячених населеним пунктам чи регіонам Росії. 

Україна
Запоріжжя
Радянський Союз
декомунізація
Запорізька область
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