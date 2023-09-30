Без Бєлгородської, Мінської та Красноярської: у Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць, провулків та проспектів
У межах дерусифікації та деколонізації у Запоріжжі перейменували 76 вулиць, провулків, бульварів та проспектів, назви яких пов'язані з Росією або колишнім СРСР
Про це інформує пресслужба Запорізької міської ради.
Зазначається, що рішення про перейменування прийняли на 20-й сесії міської ради.
"Після початку відкритого вторгнення Росії в Україні розпочався процес деколонізації, дерусифікації та деімперіалізації географічних назв у населених пунктах. Мета - позбутися назв, пов’язаних з історією Росії, російської імперії, а також залишків назв, пов’язаних з комуністичною ідеологією, історією СРСР, які з різних причин не були змінені під час декомунізації", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що топоніми замінюють на ті, що пов'язані з історією України, українськими захисниками видатними діячами або мешканцями населених пунктів. Зокрема, останнім рішенням перейменували:
- вулицю Іркутську на вулицю Юрія Шульте;
- вулицю Бєлгородську на вулицю Білоцерківську;
- вулицю Норільську на вулицю Січеславську;
- вулицю Анапську на вулицю Карпатську;
- вулицю Мурманську на вулицю Мрії;
- вулицю Мінську на вулицю Інженера Купера;
- проспект 40-річчя Перемоги на проспект Героїв Національної гвардії України;
- вулицю Білоруську на вулицю Литовську;
- вулицю Владивостоцьку на вулицю Михайла Топоркова;
- вулицю Тверську на вулицю Рубіжну.
Раніше у Запоріжжі площа Пушкіна стала майданом Володимира Вернадського, а вулицю Лермонтова перейменували у Вячеслава Зайцева. Крім того, у місті більше не буде Московської, Курської, Смоленської, Ростовської вулиць і низки інших назв, присвячених населеним пунктам чи регіонам Росії.
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