Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у фейсбуці.

"Позбавляємося від нагадувань про русню: в рамках дерусифікації у Запоріжжі перейменовано майже 70 вулиць, площ та провулків. Ніщо у нашому місті не має асоціюватися з Росією чи з пережитками радянщини. У нас, в українців, у запоріжців, є власна історія, власні неймовірні особистості і власні видатні події. І ніякі "ваньки", "абдули" чи "рудіки" не будуть навʼязувати нам, українцям, своє бачення того, як нам жити в нашому рідному Запоріжжі (і якщо що, то це не тільки про назви вулиць)", - написав він.

Куртєв розповів, що пропозиції з перейменування топонімів виносять на кожну чергову сесію міськради. У результаті ухвалених рішень у Запоріжжі тепер є вулиці Князя Володимира, отамана Івана Підкови, полку Чорних запорожців тощо. Пріоритетними посадовець назвав перейменування на честь захисників і захисниць.

Так, у місті більше не буде Московської, Курської, Смоленської, Ростовської вулиць і низки інших назв, присвячених населеним пунктам чи регіонам Росії. Також площа Пушкіна стала майданом Володимира Вернадського, а вулицю Лермонтова перейменували у Вячеслава Зайцева.

Повний список перейменованих вулиць і провулків у місті можна подивитися тут.

Історія з рекомендацією перейменувати Запоріжжя

22 червня Національна комісія зі стандартів державної мови, центральний орган виконавчої влади, рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя на Запорожжя.

Пропозицію розкритикували мовний омбудсмен Тарас Кремінь та очільник МОН Оксен Лісовий. За словами останнього, комісія вийшла за межі своїх повноважень.

Згодом у Національній комісії зі стандартів державної мови уточнили, що не хотіли розглядати питання про перейменування Запоріжжя, але отримали звернення від жителів міста. І наголосили, що пропозиція перейменувати Запоріжжя має рекомендаційний характер.

А Лісовий заявив, що рішення Нацкомісії щодо перейменування населених пунктів, в тому числі Запоріжжя, має бути скасоване. Він наголосив, що комісія вийшла за межі своїх повноважень

Вже 30 червня стало відомо, що Комісія оновила перелік сіл, селищ і міст, назви яких рекомендовано змінити. Запоріжжя у цьому списку вже не було.

Проте у липні Комітет Ради рекомендував Комісії зі стандартів мови скласти повноваження через ідею перейменувати Запоріжжя.