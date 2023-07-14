Таке рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування, розповів нардеп Роман Лозинський у коментарі одному з українських видань.

Спираючись на зауваження МОН, Мінкульту, Мінцифри та Інституту нацпам'яті Комітет ухвалив визнати роботу Нацкомісії незадовільною, а також рекомендувати міністру освіти та науки Оксену Лісовому, який координує роботу Комісії, здійснити комплексну перевірку якості її роботи.

Також Комітет рекомендував членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільною реалізацією вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Пропозиція перейменувати Запоріжжя

22 червня Національна комісія зі стандартів державної мови, центральний орган виконавчої влади, рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя на Запорожжя.

Пропозицію розкритикували мовний омбудсмен Тарас Кремінь та очільник МОН Оксен Лісовий. За словами останнього, комісія вийшла за межі своїх повноважень.

На це голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов сказав, що рішення комісії мають рекомендаційний характер.