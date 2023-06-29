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"Комісія вийшла за межі своїх повноважень, рішення має бути скасовано": міністр освіти відреагував на ідею перейменувати Запоріжжя

29 червня, 2023 четвер
06:50
Суспільство Очільник МОН Оксен Лісовий

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, в тому числі Запоріжжя, має бути скасоване

Про це він написав на сторінці у фейсбуці.

"Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано. Якщо коротко – комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи", - наголосив він.

Міністр пояснив, що функціями комісії є формування та оприлюднення переліку населених пунктів, назви яких потребують обов'язкового погодження зі стандартами державної мови та рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови.

"Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь "красн" або "черв"? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв’язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії). Тому нині це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове – компетентними та уповноваженими органами", - додав Лісовий.

Пропозиція перейменувати Запоріжжя

22 червня Національна комісія зі стандартів державної мови, центральний орган виконавчої влади, рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя. Там зазначили, що назва може не відповідати стандартам.

Після цього уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до міністра освіти й науки Оксена Лісового з проханням скасувати подібне рішення. За його словами, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

На це голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов сказав, що рішення комісії мають рекомендаційний характер, щоб звернути увагу органи місцевого самоврядування на проблеми. А питання про перейменування взялися розглядати після звернення від жителів Запоріжжя.

Щодо рекомендацій стосовно міста Запоріжжя, членкиня Нацкомісії зі стандартів державної мови Ольга Новікова заявила, що на сьогодні в наукових колах існують різні тлумачення таких назв, як "Запоріжжя" та "Запорожжя": "Позиція комісії полягає в тому, що і ту і ту назву ми вважаємо правильною, вони відповідають нормам української літературної мови".

Україна
Запоріжжя
скандал
Наука
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