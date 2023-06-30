Запоріжжя не перейменовуватимуть, – Нацкомісія зі стандартів мови

Оновлений перелік опубліковано на сайті комісії.

У п'ятницю, 30 червня, комісія ухвалила доповнення до свого рішення від 22 червня. В оновленому переліку сіл, селищ і міст, які рекомендовано перейменувати, щоб вони відповідали стандартам мови, немає Запоріжжя. Обговорення імовірної зміни назви цього міста в суспільстві бурхливо обговорювали останні кілька днів.

Загалом до перейменування комісія тепер рекомендує 10 міст: Бровари на Київщині рекомендовано назвати Броварі; Сорокине на Луганщині комісія рекомендує перейменувати на Сорочине або Сороче; Сєвєродонецьк на Луганщині - на Сіверськодонецьк, Сіверськодонець чи Сіверськодонецьке. Щодо міст Хрустальний, БоковоХрустальне на Луганщині, Первомайськ на Луганщині та на Миколаївщині, Южноукраїнськ на Миколаївщині, Южне на Одещині та Первомайський на Харківщині, то комісія рекомендує запропонувати їм нові назви в установленому законодавством порядку.

Історія з рекомендацією перейменувати Запоріжжя

22 червня Національна комісія зі стандартів державної мови, центральний орган виконавчої влади, рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя. Там зазначили, що назва може не відповідати стандартам.

28 червня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до міністра освіти й науки Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування низки населених пунктів, зокрема, Запоріжжя. За словами Кременя, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

Відтак у Національній комісії зі стандартів державної мови уточнили, що не хотіли розглядати питання про перейменування Запоріжжя, але отримали звернення від жителів міста. І наголосили, що пропозиція перейменувати Запоріжжя має рекомендаційний характер.