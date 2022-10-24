Про це йдеться в дописі речника МЗС Олега Ніколенка у facebook.

"Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть у Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе додзвонитися в Москву", - йдеться у дописі Ніколенка.

Окрім цього, речник також наголосив, що українці платять своїми життями за мир і спокій у європейських містах, і про це не потрібно забувати.

"Допомога Україні - не благодійництво. Це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу", - заявив він

20 жовтня стало відомо, що прем’єр-міністр Угорщини на саміті лідерів держав Європейського Союзу закликатиме їх переглянути санкційну політику щодо Росії.

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