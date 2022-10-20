Орбан спробує переконати лідерів ЄС переглянути санкції проти РФ

Про це Віктор Орбан написав у Facebook.

"Для угорської економіки та угорських родин помилкові санкції Брюсселя вже є майже непосильним тягарем. На саміті ЄС, який розпочинається завтра, ми закликатимемо до переосмислення політики воєнних санкцій та переведення її на раціональну основу", – йдеться в дописі.

Головною темою саміту ЄС 20-21 жовтня стане ситуація на європейському ринку енергетики, що склалася внаслідок російської агресії проти України, а також шляхи подолання цінового тиску та захисту найбільш вразливих верств населення та бізнесу Євросоюзу.

Нагадаємо, експерт-міжнародник Дмитро Тужанський зазначає, що Угорщина сама не заблокує жодних санкцій, її підтримують певні бізнесові кола в більших країнах ЄС. Також додає, що Орбан веде кулуарну боротьбу, щоб не втратити гроші від ЄС.

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