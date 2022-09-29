Про це в ефірі Еспресо заявив директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

"Угорщина категорично проти санкцій через залежність від російських енергоносіїв. Це не через те, що угорці замерзнуть. Це надприбутки - угорці мають вигідні контракти і ланцюги постачання, на яких вона заробляє. Був витік інформації - маржа на барелі нафти, станом на квітень, виросла в 10 разів", - зазначив він.

Тужанський додав, що Угорщина також торгується.

"У неї непрості стосунки з Бросселем, заморожені кошти і вони "стають в позу", щоб виторгувати для себе оптимальний варіант. Це не тільки в питанні російських санкцій, а й заморожених ЄС коштів", - наголосив експерт.

На його думку, третій момент - Угорщина є голосом не тільки своїх інтересів.

"Також й тих, в першу чергу, німецьких кіл бізнесових, які проти цих санкцій також і хочуть повернутися до бізнесу as usual (зазвичай, - ред.) з Росією. Угорщина сама нічого не заблокує попри цю риторику, якщо її не будуть підтримувати певні кола у Німеччині, Франції, Італії. В неї нічого не вийде, не треба цього остерігатися. Україні треба працювати саме в цих столицях - Парижі, Берліні, Рим", - підсумував Тужанський.