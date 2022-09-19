Про це він розповів в етері Еспресо.



"Гроші Угорщина може втратити за новою процедурою Верховенства права, коли виділення коштів ЄС прив'язується до виконання критеріїв, що пов'язані з корупцією, тендерними процедурами й так далі. Через подібні критерії Угорщина останні півтора року не може розпоряджатися 5,7 млрд євро, які надає ЄС як фінансовий пакет по відновленню після COVID. Угорщина єдина країна, яка не просунулася ні на крок у погодженні цього пакету і може взагалі втратити ці кошти, тому що спливає час їх використання", - пояснив директор Інституту центральноєвропейської стратегії.



Дмитро Тужанський зауважив, що нові можливі санкції та втрати для Угорщини можуть становити 7,5 млрд євро у рамках нової фінансової програми від ЄС, які знову ж такі пов'язані з недотриманням Угорщиною законодавства по корупції, прозорості, тендерним процедурам.



"Щоб розуміти загальні пропорції, то Угорщина загалом у 7-річному бюджеті до 2027 року мала б отримати від ЄС 22 млрд євро. А зараз йдеться, що втрати можуть бути у третину, а навіть й у половину. Відповідно, це серйозні гроші, які компенсувати ніхто не зможе, хіба що теоретично Росія, але вона зараз не у тому стані. Ось приклад з російськими компенсаційними грошима в Угорщині - проєкт атомної електростанції під назвою Paksi, який анонсований ще у 2014 році, але і досі нікуди не просунувся, тобто це такі віртуальні гроші, які точно неспівмірні з грошима ЄС. Відповідно, Орбан буде за них боротися, хай не так публічно, але кулуарно буде переконувати ЄС, однак часу у нього не так багато, бо до листопаду йому треба це все зробити", - прокоментував Тужанський.

14 вересня стало відомо, що Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні

18 вересня Європейська комісія рекомендувала заморозити виплату Угорщині на 7,5 млрд євро через порушення принципів верховенства права

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