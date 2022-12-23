Без електрики, тепла, з браком їжі та води: як живе Бахмут | Ростислав Радиш в проекті "Війна і волонтери"
У п'ятницю, 22 грудня, о 17:00 у програмі "Війна і волонтери" волонтер Ростислав Радиш розповість про незламний Бахмут
Як місто виживає без електрики, тепла, з браком їжі та води. Хто залишився у Бахмуті, якої допомоги потребують найбільше та як волонтери дістаються точок, де тривають активні бої.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.27
- Актуальне
- Важливе