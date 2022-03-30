Без гарантії дозволу на в'їзд: Франція відновлює видачу віз росіянам

Про це повідомляє офіційний сайт Генерального консульства посольства Франції в Росії.



Нещодавно були ослаблені обмеження на в'їзд до Франції, пов'язані з пандемією Covid-19. З 1 квітня росіяни зможуть подавати заявки на всі типи віз без обмежень, пов'язаних із коронавірусом або категоріями, включаючи туристичні.



"Отримання візи не дозволяє автоматично в'їхати до Франції! Видача візи не гарантує можливості негайного в'їзду на територію, де, як і раніше, діють обмежувальні заходи на кордоні", - відзначили у консульстві.



У ЄС не приймалося рішення скасувати видачу туристичних віз росіянам через війну в Україні. Припинили видавати візи росіянам Латвія, Литва, Естонія і Норвегія.



Але росіянам буде важко все ж потрапити у Францію. Небо Європи залишається закритим.

29 березня Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за блакитне паливо.

30 березня стало відомо, що у разі значного зниження постачання російського газу Франція має намір проводити тимчасове та планове припинення подачі природного газу найбільшим споживачам без шкоди для їх економічної діяльності.

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