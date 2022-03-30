Франція повідомила, що готова протистояти газовому шантажу Росії

Про це повідомляє RFI.

"Наразі нема про що турбуватися, газ із Росії продовжує нормально надходити до Франції, а також наближається кінець опалювального сезону", - цитує видання генерального директора французької газорозподільної компанії GRDF Лоранса Пуар'є-Дієтца.

Однак у разі часткового чи повного припинення імпорту російського газу питання постане не лише про наступну зиму, а й про запаси, що поповнюються влітку. "Ми готуємося до безпрецедентного сценарію і готові на виняткові заходи щодо зниження споживання, у тому числі в екстрених випадках", - вказує видання.

Для вирішення цієї проблеми, французький уряд вже найближчими днями має опублікувати постанову, яка передбачає зменшення споживання. "Проект спрямований на тимчасове та планове припинення подачі природного газу певним споживачам", - зазначають ЗМІ.

Мова йде про великих споживачів, яких у країні близько п'яти тисяч. З-поміж них виключаються підприємства та організації суспільної значущості, такі як школи, лікарні, будинки для людей похилого віку тощо.

Перерви в подачі енергії можуть зазнати промислові підприємства та великі торгові центри. Близько половини з них, згідно з опитуванням, можуть швидко скоротити свої потреби, не завдаючи значної шкоди своїй діяльності, або використовувати додатково альтернативні джерела енергії.

В уряді також радять французам знизити температуру опалення в приватних будинках на один градус, відключати опалення без господарів, а також використовувати програмовані термостати і замінювати старі газові котли на нові.

Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями.

У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями.

29 березня Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за блакитне паливо.

Сьогодні Росія вже перейшла до шантажу Європи, припинивши газопостачання по трубопроводу Ямал-Європа.

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