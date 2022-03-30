English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Економіка Франція повідомила, що готова протистояти газовому шантажу Росії

Франція повідомила, що готова протистояти газовому шантажу Росії

30 березня, 2022 середа
01:31
Економіка газ

У разі значного зниження постачання російського газу Франція має намір проводити тимчасове та планове припинення подачі природного газу найбільшим споживачам без шкоди для їх економічної діяльності

Про це повідомляє RFI.

"Наразі нема про що турбуватися, газ із Росії продовжує нормально надходити до Франції, а також наближається кінець опалювального сезону", - цитує видання генерального директора французької газорозподільної компанії GRDF Лоранса Пуар'є-Дієтца.

Однак у разі часткового чи повного припинення імпорту російського газу питання постане не лише про наступну зиму, а й про запаси, що поповнюються влітку. "Ми готуємося до безпрецедентного сценарію і готові на виняткові заходи щодо зниження споживання, у тому числі в екстрених випадках", - вказує видання.

Для вирішення цієї проблеми, французький уряд вже найближчими днями має опублікувати постанову, яка передбачає зменшення споживання. "Проект спрямований на тимчасове та планове припинення подачі природного газу певним споживачам", - зазначають ЗМІ.

Мова йде про великих споживачів, яких у країні близько п'яти тисяч. З-поміж них виключаються підприємства та організації суспільної значущості, такі як школи, лікарні, будинки для людей похилого віку тощо.

Перерви в подачі енергії можуть зазнати промислові підприємства та великі торгові центри. Близько половини з них, згідно з опитуванням,  можуть швидко скоротити свої потреби, не завдаючи значної шкоди своїй діяльності, або використовувати додатково альтернативні джерела енергії.

В уряді також радять французам знизити температуру опалення в приватних будинках на один градус, відключати опалення без господарів, а також використовувати програмовані термостати і замінювати старі газові котли на нові.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
29 березня, 2022 вiвторок
На Харківщині стрілець-зенітник знищив російський вертоліт КА-52 "Алігатор" з ПЗРК
Армения
28 березня, 2022 понедiлок
Нагірний Карабах: Вірменія пропонує Азербайджану почати перемовини про перемир'я
аеродроми окупованого Криму
29 березня, 2022 вiвторок
З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація - голова ОВА
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.12
    Продаж 33.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 березня
02:13
Олаф Шольц
Росія – імперіаліст І ми не можемо прийняти це, - канцлер Шольц
02:13
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку маніпуляцій від Росії за 29 березня
01:58
путлер путін хуйло
Росія фактично визнала втрату воєнної ініціативи на Київщині, - Міноборони Великої Британії
01:48
Російські бойові кораблі
Росія блокує у Чорноморському регіоні близько 90 цивільних суден, - Держдеп США
01:25
газ
Транзит газу по трубопроводу Ямал-Європа зупинився, - Reuters
01:07
Росія залишилась без популярних магазинів одягу Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay
01:07
Генштаб ЗСУ
“Відведення військ”, ймовірно, є ротацією і має на меті введення в оману ЗСУ, - Генштаб
00:48
Ritter Sport, шоколад
Німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився зупиняти роботу в РФ
00:34
Роберт Левандовський
Зелінський вивів збірну Польщі з футболу на чемпіонат світу у підгрупі, з якої прогнали Росію
00:23
Хмельницький
Росія завдала два ракетні удари по Хмельницькому
00:02
Олександр Ткаченко
Ткаченко закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації
00:02
морська міна
Росія використовує морські міни з захоплених у 2014 році військових складів. МЗС України пояснило, як окупанти намагаються приховати воєнні злочини у Чорному морі
2022, вiвторок
29 березня
23:58
Київ
У Пентагоні переміщення російських військ біля Києва назвали не відводом, а передислокацією
23:37
Байден
США продовжать поставки зброї та санкційну політику, - Байден про переговори РФ та України
23:24
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
У Сумах вже запрацював громадський транспорт, до міста надходить гумдопомога, - Бобиренко
23:22
Владімір Путін
"Пристрелить власна охорона". Арестович пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
23:16
Зеленський
Зеленський щодо заяви про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках: не варто втрачати пильність, російська армія має значний потенціал для продовження атак
23:13
Володимир Зеленський
Сигнали можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів. Єдина наша гарантія – це ЗСУ, - Зеленський про результати переговорів із РФ
23:00
Вікіпедія
Роскомнадзор РФ знову погрожує Вікіпедії за "неправдиву статтю" про війну Росії проти України
23:00
Зеленський
Санкції мають бути якісними, а не для заголовків медіа, - Зеленський
22:40
знищили російський БТР
29 березня захисники Донбасу відбили 4 атаки ворога та знищили 17 одиниць техніки, - штаб ООС
22:31
Миколаївська ОВА після обстрілу
Кім повідомив про 12 загиблих та 34 поранених внаслідок окупаційного обстрілу будівлі Миколаївської ОВА та вибачився за ранковий жарт про айкоси
22:28
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
22:16
Олександр Тупицький
Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень, - Схеми
22:07
У Люксембурзі заморозили російських активів на суму €2,5 млрд
21:51
Ірина Верещук
Кабмін готує програму підтримки для українців, яких депортували в Росію, - Верещук
21:45
Велика Британія затримала російську суперяхту в лондонському кварталі Canary Wharf
21:28
Непал
Україна закликає Непал заборонити російським альпіністам відвідувати Гімалаї
21:28
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Весь світ побачив, що наше майбутнє вирішує тільки народ України та ЗСУ, - Чийгоз
21:28
Денис Шмигаль
В Україні є запаси їжі на декілька років, - Шмигаль
21:25
Сергій Бичков
Гендиректора держпідприємства "Антонов" відсторонено від посади. Триває розслідування, - Укроборонпром
21:21
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
У Раді з'явився законопроєкт про заборону РПЦ в Україні
21:03
Еммануель Макрон
Макрон до Путіна: оплата за газ в рублях неможлива
20:34
Руслан Геремеев
У Маріуполі важко поранили одного з бойовиків Кадирова, підозрюваного у вбивстві Нємцова, - "Азов"
20:34
"єПідтримка"
6 500 грн єПідтримки: загалом українцям вже виплатили 22 млрд від початку запуску послуги
20:17
Ексклюзив
Микола Княжицький
США та Велика Британія надаватимуть нам допомогу, але їх готовність стати гарантами безпеки для України - питання відкрите, - Княжицький
20:11
Велика Британія
Велика Британія хоче "повного виведення" російських військ з України, - речник Джонсона
20:09
У районі Ізюму ЗСУ збили російські безпілотник та винищувач-бомбардувальник
20:04
Європейська Солідарність
Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир - заява "Європейської Солідарності"
20:02
Маріуполь
Від початку повномасштабної війни російські війська вбили 1179 мирних громадян України, - ООН
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV