Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля водіїв.

Для обміну слід тільки подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

“Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців. Тепер створюємо для наших громадян у Литві нові можливості”, – прокоментував Шмигаль.