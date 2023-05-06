Без іспитів та бюрократії: Литва спрощує обмін водійських посвідчень для біженців з України
Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів: відповідну угоду 5 травня схвалив український уряд
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля водіїв.
Для обміну слід тільки подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.
“Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців. Тепер створюємо для наших громадян у Литві нові можливості”, – прокоментував Шмигаль.
- Нагадаємо, в кінці березня Литва приєдналась до програми МВФ щодо допомоги Україні на $15,6 млрд.
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