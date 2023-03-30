Для цього у МВФ потрібно падати заяву, яка підтверджує надання фінансових гарантій фонду, пише литовське видання LRT з посиланням на Мінфін країни.

Цю політичну заяву, яка підтверджує готовність країн продовжувати підтримувати Україну окрім Литви зробили країни G7 та Іспанія. Австрія, Бельгія, Польща та Нідерланди ще обмірковують це питання.

"Литва послідовно підтримує Україну в різних міжнародних форматах. Фінансові гарантії, які дозволять затвердити широкомасштабну програму МВФ для України вже найближчим часом, є ще одним виявом потужної підтримки західних партнерів", - йдеться в повідомленні.