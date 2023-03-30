Литва приєдналась до програми МВФ щодо допомоги Україні на $15,6 млрд
Литовський уряд у середу схвалив приєднання країни до участі у запланованій Міжнародним валютним фондом програмі фінансування України на 15,6 мільярда доларів США
Для цього у МВФ потрібно падати заяву, яка підтверджує надання фінансових гарантій фонду, пише литовське видання LRT з посиланням на Мінфін країни.
Цю політичну заяву, яка підтверджує готовність країн продовжувати підтримувати Україну окрім Литви зробили країни G7 та Іспанія. Австрія, Бельгія, Польща та Нідерланди ще обмірковують це питання.
"Литва послідовно підтримує Україну в різних міжнародних форматах. Фінансові гарантії, які дозволять затвердити широкомасштабну програму МВФ для України вже найближчим часом, є ще одним виявом потужної підтримки західних партнерів", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що МВФ заявив про готовність надати значну економічну підтримку для України в рамках нової повноцінної кредитної програми.
- 23 лютого видання Bloomberg з посиланням на свої джерела написало, що країни G7 допоможуть Україні отримати від МВФ кредит на суму $16 млрд
- 7 березня напередодні старту переговорної місії щодо розширеного фінансування Шмигаль обговорив нову програму фінансування з директором Європейського департаменту МВФ.
- 21 березня, Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакета фінансування на суму близько 15,6 мільярда доларів.
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