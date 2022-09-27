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Без капітана "Динамо": збірна України оприлюднила заявку на матч з Шотландією у Лізі націй

27 вересня, 2022 вiвторок
11:23
Спорт Збірна України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав імена футболістів, які потрапили до заявки на матч Ліги націй проти Шотландії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

Із гравців, які перебувають у розташуванні збірної України в Кракові, до заявки не потрапив дискваліфікований Сергій Сидорчук. Замість нього до заявки потрапив захисник "Дніпра-1" Едуард Сарапій, який залишився поза заявкою на попередній матч проти Вірменії. 

Матч Україна - Шотландія відбудеться у Кракові та розпочнеться о 21:45. Наживо його покажуть телеканал ICTV та YouTube-канал Української асоціації футболу. 

У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.

Заявка збірної України: 

1. Євген Волинець, 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергій Кривцов, 5. Едуард Сарапій, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Лунін, 13. Ілля Забарний, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Піхальонок, 18. Олександр Тимчик, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

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футбол
Збірна України
Ліга націй
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