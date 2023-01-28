Без мобілізації російська армія воювати не зможе, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Народ у РФ не питають воювати чи припиняти війну, вмирати чи не вмирати, – вони просто це роблять. До речі, у цьому різниця з Україною, тому що говорити, що мобілізація в Україні та мобілізація в Росії одне й те саме, – це смішно. Щось я не бачив, що в Україні воювали кримінальники, яких забирають і витрачають десятками тисяч, не кажучи вже про решту. Адже війну починала професійна армія і за Сталіна було так само, тобто була 5-мільйонна армія, що складалася з осіб, яким належало воювати. Так, вона була також призовна, але то була армія, яка не передбачала мобілізації. Здавалося, що тих мільйонів достатньо для війни з Німеччиною. Так і тут, цих 250–300 тисяч, які від кінця лютого минулого року за наказом Путіна вступили у війну, здавалося, вистачить. Однак, зараз розпочався уже наступний етап", - прокоментував опозиціонер.

Марк Фейгін зауважив, що російській владі весь час доводиться маневрувати, адже вона обіцяла мобілізацію, яка сприятиме негайному припиненню війни, але ж кінця-краю не видно.

"Мобілізація працює у таких умовах лише як короткострокова акція, хай навіть з втратами, але за два місяці, наприклад, упоралися з Україною. Але цього нема і близько, і навіть на ревізійній відстані нема, тобто це означає, що мобілізація не може припинитися. Тому розмови експертів, що 15 січня розпочнеться наступна фаза мобілізації, то вже нема різниці, 15-го вона розпочнеться чи 30-го, 1-го чи 40-го. Це вже немає жодного значення. Без мобілізації російське керівництво, російська армія далі воювати не зможуть, армії весь час потрібно поповнювати ресурс особового складу, найбільша частина якого – мобілізовані. Це завдання майже неможливо виконати, тому що їх раз по раз треба підготувати, одягти, екіпірувати, надати зброю, приставити офіцерів – все це стає складніше робити, тому розв’язують проблему за рахунок біомаси, штовхаючи її на передову. Відповідно, ставлення населення буде погіршуватися, збільшуватиметься відчуття того, що треба всіма способами ухилятися від мобілізації, а усі лозунги стануть вторинними", - сказав Фейгін.

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