Росія може мобілізувати депортованих українців, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У РФ можуть мобілізувати депортованих українців разом з мігрантами, аби зменшити напругу серед росіян через мобілізацію. Будь-які тези Кремль зазвичай вкидає через дотичних людей, а потім ці тези підхоплюють інформаційні посіпаки ворога. Так, напередодні пропозицію мобілізувати всіх мігрантів, хто отримав паспорт Росії, офіційно озвучив голова слідчого комітету РФ Александр Бастрикін", - йдеться у матеріалі.

За інформацією ЦНС, йдеться і про мобілізацію чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій України.

Кремлівські соціологи та аналітики дослідили, що такі пропозиції позитивно сприймаються росіянами серед яких зростає обурення щодо нової хвилі мобілізації в РФ.

Що робити, якщо Росія намагається мобілізувати українця:

"Центр національного спротиву інформує, якщо ви або ваші друзі та родичі проживаєте на ТОТ, або ж депортовані до РФ, – росіяни можуть використати вас у війні проти України примусово мобілізувавши. Якщо вас чи ваших знайомих примусово мобілізували на ТОТ, звертайтесь на гарячу лінію проєкту “Хочу жить”: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84", - пише ЦНС.

20 січня стало відомо, що українців, яких російські окупанти вивезли на території Росії, паспортизують за новим місцем проживання.

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