"Без нашої ініціативи ніхто нас до альянсів не прийматиме": політологиня про виступи Зеленського щодо термінів вступу в НАТО і ЄС

Про це вона сказала у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Зеленський вже друге використовує зростання напруження на російсько-українському кордоні, як спробу отримати певні гарантії від західних держав щодо переспектив у ЄС та НАТО. Ми пам'ятаємо, що в квітні звучали подібні заяви, але вони були жорсткіше і це були основні заяви, які використовував президент. Сьогодні ми перейшли до них не одразу і вони уже звучать м'якіше. я не думаю, що лише такі заклики змусять НАТО сказати, що ми бачимо Україну за рік, за два, за п'ять в Альянсі", - заявила Майніна.



На її думку, це набагато більша політична гра, у якій задіяно більше гравців.



"Але дійсно такі заклики мають звучати. Без нашої ініціативи ніхто нас до жодних союзів та альянсів приймати не буде. Що стосовно ЄС - так само Україна обрала цікавий шлях. Вони намагається підписати декларації про європейську перспективу. Сьогодні президент озвучив, що її підтримало 7 держав.Це не є якимось правилом, яке застосовують у ЄС, аби отримати статус держави-кандидата, але як аргумент на подальших самітах Україна-ЄС це може цілком використовуватись", - підсумувала політологиня.





Декларації про європейську перспективу України підписали Польща, Латвія, Литва, Естонія, Словаччина, Хорватія та Словенія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році Україні потрібно чітко знати, коли вона стане членом Північноатлантичного альянсу.