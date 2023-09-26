Без світла сім населених пунктів: дрон СБУ скинув вибухівку на електропідстанцію у Курській області
Український безпілотник атакував електричну підстанцію в Курській області Росії, залишивши 7 населених пунктів без світла. Таку інформацію підтвердили в Службі безпеки
Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт.
"Зранку у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, знеструмлено 7 населених пунктів. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно дозволить ситуація", пише Старовойт.
Уточнюється, що ніхто не постраждав.
Згодом джерела в СБУ повідомили, що безпілотник був їхнім, пише УП, NV та Суспільне.
"Росіяни мають розуміти - якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то отримуватимуть на це жорстку відповідь", - підкреслив співробітник Служби безпеки.
Фото: Скрін
Він наголосив, що українські ресурси дозволяють це зробити.
"Дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке блекаут, графіки відключень і пошуки генераторів", - додав співробітник СБУ.
- Ввечері 25 вересня у Росії повідомили про масовану атаку на Бєлгородську та Курську області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе