Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Без світла сім населених пунктів: дрон СБУ скинув вибухівку на електропідстанцію у Курській області

Без світла сім населених пунктів: дрон СБУ скинув вибухівку на електропідстанцію у Курській області

26 вересня, 2023 вiвторок
15:52
Війна з Росією електропідстанція, пошкоджена ракетним ударом

Український безпілотник атакував електричну підстанцію в Курській області Росії, залишивши 7 населених пунктів без світла. Таку інформацію підтвердили в Службі безпеки

Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Зранку у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, знеструмлено 7 населених пунктів. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно дозволить ситуація", пише Старовойт.

Уточнюється, що ніхто не постраждав.

Згодом джерела в СБУ повідомили, що безпілотник був їхнім, пише УП, NV та Суспільне.

"Росіяни мають розуміти - якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то отримуватимуть на це жорстку відповідь", - підкреслив співробітник Служби безпеки.

Фото: Скрін

Він наголосив, що українські ресурси дозволяють це зробити.

"Дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке блекаут, графіки відключень і пошуки генераторів", - додав співробітник СБУ.

  • Ввечері 25 вересня у Росії повідомили про масовану атаку на Бєлгородську та Курську області.  

Росія
СБУ
російська армія
окупанти
безпілотник
Читайте також:
25 вересня, 2023 понедiлок
Навіть сотня ATACMS на першому етапі суттєво знизить стабільність російського забезпечення, - Згурець
25 вересня, 2023 понедiлок
Ордер на арешт Путіна: РФ оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду
Анджей Дуда
25 вересня, 2023 понедiлок
Дуда розповів, за якої умови Україна отримуватиме зброю від Польщі
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.55
    Купівля 37.55
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
26 вересня
16:32
Українська стрічка "Чому я живий" стала лауреатом премії кінофестивалю в Нігерії в трьох номінаціях
16:29
Зґвалтування дитини
"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей
16:26
Ексклюзив
знищені окупанти
Через великі втрати росіяни збільшують кількість шпиталів на ТОТ, - ексзаступник мера Херсона Головня
16:17
Україна Євросоюз
У партії Шольца заявили, що Україна навряд чи приєднається до ЄС до 2029 року: названо причину
16:15
Ексклюзив
полонені окупанти
Ворог намагається закривати діри: у Третій штурмовій бригаді розповіли про резерви РФ в районі Бахмута
16:03
ЄС - Україна
Україна може скористатися деякими перевагами членства ще до вступу в ЄС, - Мецола
16:02
літачок Ан-2
Путін запропонував Лукашенку розвивати авіацію і виготовляти "кукурузники"
15:59
бойовий медик
Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації: у МОЗ розповіли, які зміни чекають на військовозобов'язаних жінок-медиків з 1 жовтня
15:42
Міноборони РФ оприлюднило відео з нібито живим командувачем Чорноморського флоту, ССО уточнюють дані щодо ліквідації
15:37
Роберта Мецола
Переговори з Україною щодо вступу в ЄС можуть початися вже у грудні, - очільниця Європарламенту
15:33
москаль_Горлівка
Спротив: ворог готує "евакуацію" деяких жителів Горлівки до Росії
15:24
iPhone 12
Через радіаційні правила: Apple надіслала Франції оновлення для iPhone 12
15:16
Довбуш
Стрічка "Довбуш" зібрала понад 50 млн грн в українському прокаті
15:12
Реджеп Таїп Ердоган, Єнс Столтенберг та Ульф Крістерссон
Ердоган пов'язав ратифікацію вступу Швеції в НАТО з наданням США F-16
15:00
деокупаціїя Крим
Так звану раду міністрів окупованого Криму перевели на дистанційку, - рух АТЕШ
14:53
Наступний гол - переможний
"Наступний гол - переможний": вийшов трейлер нового фільму Тайки Вайтіті
14:43
Ексклюзив
ЗСУ дрон
Важливіші навіть за F-16 та ATACMS: боєць ЗСУ розповів, що може вирішити фінал війни
14:35
наслідки вибуху на магістральному газопроводі, Полтавщина
У Лубенському районі Полтавщини пролунав вибух на магістральному газопроводі
14:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:33
OPINION
Володимир В'ятрович
Про бюджет культури на 2024 рік
14:32
перевірка документів на кордоні
Військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон, притягнуть до відповідальності після повернення, – ДПСУ
14:25
Оновлено
Володимир Зеленський
Нарощування власного виробництва озброєння: Зеленський провів засідання Ставки
14:24
Херсонщина, ракетний удар, окуповані території, війна з росією
HIMARS "взяла участь" у нараді офіцерів РФ: на Херсонщині ліквідовано штаб окупантів ,- ЗМІ
14:10
На фото: Food Train
Укрзалізниця і Фонд Баффета запустили перший в світі Food Train
14:00
Національний художній музей
Національний художній музей у Києві відновлює роботу: там відбудеться кінопоказ і виставка
13:54
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела на бойове чергування два малі ракетні кораблі
13:42
Південна Корея провела масштабний військовий парад
Від балістичних ракет до танків: Південна Корея провела масштабний військовий парад
13:35
хакер
Хакери з "Кіберспротиву" отримали доступ до російського додатку для військових "Рєпєй"
13:30
БМП ASCOD
Американська корпорація General Dynamics розглядає можливість виробництва БМП ASCOD спільно з "Українською бронетехнікою"
13:30
соцмережа Х (Твіттер)
Євросоюз назвав соцмережу X Маска найбільшим джерелом російської дезінформації
13:19
Огляд
обстріли, війна
Ворог за добу атакував 11 областей: 9 людей загинуло, 18 отримали поранення
13:12
ракета
Польські експерти вважають, що у Пшеводуві впала ракета української ППО, - Rzeczpospolita
13:11
WhatsApp
Від жовтня WhatsApp не підтримуватиме пристрої зі старими версіями Android
13:09
Оновлено
Ізмаїл, Одеська область, наслідки атаки шахедів
Нічна атака РФ: є влучання у припортову інфраструктуру на Одещині, об'єкти на Черкащині та Миколаївщині, постраждали 2 людей
13:02
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав законопроєкт про відновлення звітування політичних партій
12:58
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли Херсон і Берислав: поранено 4 людей
12:47
Дмитро Рогозін
Ексголова Роскосмосу Рогозін заявив, що найближчими днями повернеться на війну проти України
12:44
Естонія
Естонія підтримала продовження тимчасового захисту для українців
12:36
поліція ілюстративне
Поліція Київщини викрила схему продажу військовим автівок, які привозили з-за кордону як гуманітарку
12:27
СБУ викрила мешканця Чернігівщини
Передавав ворогу схеми залізничних маршрутів вантажних ешелонів і дані про енергооб'єкти: СБУ викрила мешканця Чернігівщини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV