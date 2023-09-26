Без світла сім населених пунктів: дрон СБУ скинув вибухівку на електропідстанцію у Курській області

Про це написав губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Зранку у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, знеструмлено 7 населених пунктів. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно дозволить ситуація", пише Старовойт.

Уточнюється, що ніхто не постраждав.

Згодом джерела в СБУ повідомили, що безпілотник був їхнім, пише УП, NV та Суспільне.

"Росіяни мають розуміти - якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то отримуватимуть на це жорстку відповідь", - підкреслив співробітник Служби безпеки.

Фото: Скрін

Він наголосив, що українські ресурси дозволяють це зробити.

"Дуже хочеться, щоб росіяни на собі відчули, що таке блекаут, графіки відключень і пошуки генераторів", - додав співробітник СБУ.