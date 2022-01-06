Без України: Франція, Німеччина та РФ обговорили ситуацію на Донбасі

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости.

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн провели переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Переговори політичних радників учасників нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі тривали понад 4 години.

Козак зазначив, що на зустрічі обговорювали низку практичних кроків для реалізації Мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Сході України.

Він заявив, що учасники переговорів підтвердили прихильність Мінським угодам як безальтернативній основі для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Обговорили цілий ряд практичних кроків з реалізації Мінських угод", - сказав Козак.

Крім того, він зазначив що створення паралельних форматів всередині Нормандської четвірки не обговорюється.

"Паралельні формати переговорів створювати шкідливо, це дезорганізує процес переговорів, оскільки в різних форматах можуть виникати різні відтінки, аспекти домовленостей, які потім усіма сторонами можуть по-різному інтерпретуватися. Тому не обговорюється, що будуть якісь паралельні формати, і одні й ті ж питання будуть обговорюватися за участю різних представників Нормандського формату", - зазначив він.

За його словами, учасники зустрічі домовилися про подальші контакти, в тому числі за участю України.

"Домовилися про подальші контакти, в тому числі за участю вже українського керівництва, для того щоб в найкоротші терміни завершити конфлікт", - підкреслив він.

Наразі представники Франції та Німеччини не коментували переговори.

Україну у Нормандському форматі переговорів (РФ, Німеччина, Франція, Україна) на цьому рівні представляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.