"Безнікотинові" вейпи з Amazon, містять нікотин - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian у своєму дослідженні.

Дослідники перевірили сім вейпів з інтернет-магазину Amazon, де було зазначено, що вони не містять нікотину. У Великій Британії заборонено продавати нікотинові вейпи як "безнікотинові", але виявилося, що шість з семи вейпів містять стимулятор.

Покупці були обурені тим, що вейпи, які рекламуються як "без нікотину", насправді містять речовину. Вони звернулись в Amazon, але інтернет-сервіс порадив зв’язатися безпосередньо з продавцем.

Правила визначають, що резервуари для рідини у вейпах повинні мати місткість не більше 2 мл і міцність нікотину не більше 20 мг/мл. Регулятор стверджує, що будь-які вейпи, вміст яких перевищує ці кількості, є незаконними і не повинні продаватися громадськості.

Один "безнікотиновий" вейп насправді містив 12,27 мг/мл нікотину та об’єм заповнення 6 мл, а інший мав 13,58 мг/мл нікотину та такий же великий об’єм резервуара.

Лікарі стурбовані ризиком для здоров’я, оскільки все більше дітей палять одноразові вейпи, а місцева влада Британії підняла тривогу через екологічні проблеми, які виникають, коли продукти, які містять літієві батареї, потрапляють на звалище.

Amazon видалив ці товари та заявив, що вживатиме примусових заходів проти будь-яких сторонніх продавців, які порушили їхню політику. Очікується, що найближчим часом уряд Британії заборонить одноразові вейпи після рекомендацій лікарів.

Представник Amazon сказав: "Ми видалили ці сторонні продукти до подальшого розслідування. Сторонні продавці є незалежними підприємствами й повинні дотримуватися всіх відповідних законів, нормативних актів і політики Amazon, розміщуючи товари для продажу в нашому магазині. Ми вживаємо профілактичних заходів, щоб запобігти потраплянню заборонених продуктів у список, ми постійно контролюємо наш магазин і вживаємо заходів проти тих, хто порушує нашу політику".