Безпечних доріг у Сумській області практично не існує, – директор Агенції регіонального розвитку

"Деякі заправки у місті працювали весь час, передовсім обслуговували ТрО та медиків. Були великі черги, проте знайти пальне можна було. Зараз більше заправок відновлюють роботу. Проте безпечних доріг у Сумській області практично не існує.", – сказав він в етері Espreso TV.



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Стариков додав, що люди нарешті змогли вийти з підвалів та бомбосховищ та задовольнити першочергові фізичні потреби. Також він зауважив, що масштабної продовольчої кризи у Сумах за час війни не було: "Забезпеченість продуктами була різні, проте голоду не було".

Окрім того, Стариков додав, що часто виникали проблеми з комунікацією, важко було розуміти, що відбувається в області, зокрема у селах: "Якраз в тих селах, які була окуповані, була гуманітарна криза. Таких, як Тростянець.", – сказав він.

Додамо, у Тростянці ще проходить зачистка, багато росіян переховуються на викрадених цивільних авто