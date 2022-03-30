Безпечних доріг у Сумській області практично не існує, – директор Агенції регіонального розвитку
Григорій Стариков зауважив, що у Сумах ситуація краща, останні дві ночі більш-менш спокійні, зокрема у самому місті, проте область ще не до кінця позбулась російських військ
"Деякі заправки у місті працювали весь час, передовсім обслуговували ТрО та медиків. Були великі черги, проте знайти пальне можна було. Зараз більше заправок відновлюють роботу. Проте безпечних доріг у Сумській області практично не існує.", – сказав він в етері Espreso TV.
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Стариков додав, що люди нарешті змогли вийти з підвалів та бомбосховищ та задовольнити першочергові фізичні потреби. Також він зауважив, що масштабної продовольчої кризи у Сумах за час війни не було: "Забезпеченість продуктами була різні, проте голоду не було".
Окрім того, Стариков додав, що часто виникали проблеми з комунікацією, важко було розуміти, що відбувається в області, зокрема у селах: "Якраз в тих селах, які була окуповані, була гуманітарна криза. Таких, як Тростянець.", – сказав він.
- Додамо, у Тростянці ще проходить зачистка, багато росіян переховуються на викрадених цивільних авто
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