У Тростянці ще проходить зачистка, багато росіян переховуються на викрадених цивільних авто, - депутат міськради Сум

“Зараз важко говорити про втрати серед цивільного населення. Думаю, потрібно дочекатись офіційної інформації. Тим паче, що ЗСУ ще працюють по Тростянцю і далі. Відбувається зачистка міста. Росіяни, коли відходили замінували лікарню. Багато росіян не вийшло з міста. Вони викрадали автівки та цивільний одяг і переховуються ще на нашій території.” - Акперов.



За словами Акперова, поліція та ЗСУ зараз намагаються відловити тих російських солдатів, які ще переховуються.



“Я так розумію, що багато російських солдатів просто бояться повертатись до себе додому, оскільки там на них чекає розправа. Також була інформація, що назад до Росії їх і не пускали. Другою проблемою в місті залишається гуманітарна ситуація. Тому влада та волонтери намагаються якнайшвидше доставити їжу та медикаменти” - додав Акперов

Нагадаємо, 26 березня Збройні сили України звільнили місто Тростянець Сумської області від російської окупації.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що у звільненому від загарбників Тростянці на Сумщині залишається багато замінованих об’єктів, серед яких лікарня.

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