Безпечно здатися в полон з допомогою дрона: командування ЗСУ розробило інструкцію для російських військових
Командування ЗСУ повідомило, як росіянам безпечно здатися в полон за допомогою квадрокоптера
Відповідне звернення з'явилося на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Для того, аби зберегти власне життя російським військовим необхідно звернутись до проєкту "Хочу жити" для верифікації та отримання координат. У чітко визначений час встановити візуальний контакт з квадрокоптером, який позначить полоненому безпечний напрямок руху.
Далі на вас чекатимуть представники Збройних Сил України.
"Російські військовослужбовці! Збережіть та поширте цю інструкцію. Збережіть власні життя!" - наголошують у пресслужбі.
- 11 листопада Генеральний штаб ЗСУ пояснив військовим Білорусі та Російської Федерації, як здатися в полон. Їм гарантуватимуть гідні умови життя та зв'язок із рідними.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 1 грудня заявила, що влада РФ прагне погіршити репутацію українських захисників, поширюючи фейкові відео з "неналежним" поводженням з полоненими військовими.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе