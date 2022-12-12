Відповідне звернення з'явилося на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Для того, аби зберегти власне життя російським військовим необхідно звернутись до проєкту "Хочу жити" для верифікації та отримання координат. У чітко визначений час встановити візуальний контакт з квадрокоптером, який позначить полоненому безпечний напрямок руху.

Далі на вас чекатимуть представники Збройних Сил України.

"Російські військовослужбовці! Збережіть та поширте цю інструкцію. Збережіть власні життя!" - наголошують у пресслужбі.