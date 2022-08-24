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"Безпекова ситуація може погіршитися без попередження": посольство США закликало своїх громадян їхати з України

24 серпня, 2022 середа
06:28
війна з Росією Посольство США в Україні

Посольство США у Києві закликало своїх громадян за можливості поїхати з України у зв'язку з небезпекою російських ударів по цивільній інфраструктурі

Про це повідомляє сайт дипломатичного відомства.

"Держдепартамент має інформацію про те, що Росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України та урядовим об'єктам найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян США покинути Україну вже зараз, використовуючи приватний наземний транспорт, якщо це безпечно", - йдеться у повідомленні.

Посольство США також нагадало порядок дій у небезпечній ситуації:

  • якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття
  • якщо ви знаходитесь у будинку чи будівлі, перейдіть на найнижчий рівень будівлі з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; зачиніть будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон чи отворів
  • якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно знайдіть укриття в твердій конструкції; якщо це неможливо, лягте і прикрийте голову руками
  • майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик
  • після атаки тримайтеся подалі від будь-яких уламків і стежте за офіційними вказівками головних ЗМІ
  • ситуація з безпекою по всій Україні є дуже нестабільною, і ситуація може погіршитися без попередження. Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення обізнаності щодо безпеки

Також посольство порекомендувало з'ясувати місце розташування найближчого притулку або захищеного місця, дотримуватися інструкцій місцевої влади і негайно шукати укриття в разі мінометного або ракетного обстрілу, відстежувати місцеві та міжнародні новини і канали новин у соцмережах і переконатися, що проїзні документи дійсні та легкодоступні, а також зробити щеплення від коронавірусу.

"Перегляньте свої особисті плани безпеки та завжди майте план на випадок надзвичайних ситуацій, який не залежитиме від допомоги уряду США. Отримайте вакцину від COVID, щоб полегшити вашу подорож. Зареєструйтеся в Програмі зарахування розумних мандрівників (STEP) Державного департаменту США. Реєстрація STEP надає вам останні оновлення безпеки та полегшує зв'язок посольства США з вами в екстрених випадках. Регулярно перевіряйте веб-сайт Державного департаменту на наявність актуальних порад щодо подорожей. Прочитайте спеціальну інформацію для України. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до "Контрольного списку мандрівника" на веб-сайті Державного департаменту", - рекомендує дипмісія своїм громадянам.

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