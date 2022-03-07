Безперервні обстріли та цілодобове життя в підвалах, – представник тероборони про ситуацію в Харкові

"Багато сімей з дітьми є у себе в підвалах, в домівках. Вони або не мають змоги виїхати, або ще не встигли", – сказав Дебелий в етері телеканалу Espreso.TV.

Дебелий додав: "Гуманітарна ситуація в Харкові покращується. Проте досі є дуже багато сімей, які не можуть виїхати, не можуть отримати необхідні медикаменти чи отримати ту чи іншу допомогу. Зараз необхідна допомога в плані евакуації мирних жителів, бо Укрзалізниця не дає ради зі всім потоком людей".

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Також він наголосив: "Місто Чугуїв на Харківщині ми відбили, тому сподіваємось, що це початок звільнення нашої області. Основна емоція жителів – злість на Росію, харків’яни їх ніколи цього вже не пробачать. А військові та тероборона цілком напоготові з бойовим духом".

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