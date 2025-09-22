На Київщині затримали двох чоловіків, які постачали росіянами українські SIM-карти для дронів-камікадзе

Про це повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині двох російських агентів. На замовлення ФСБ чоловіки переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу. Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.

За даними розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.

Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські SIM-карти, а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі. Звідти мобільні карти надсилали до РФ. За даними СБУ, картки надходили до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БПЛА.

"Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані зсередини вітчизняних операторів", - уточнили в СБУ.

Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до трафіку в РФ мобільні картки.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.

