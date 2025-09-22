На Київщині затримали двох чоловіків, які постачали росіянами українські SIM-карти для дронів-камікадзе
СБУ затримала агентів ФСБ, які постачали рашистам українські SIM-карти для покращення зв’язку та навігації російських безпілотників, що атакують Україну
Про це повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині двох російських агентів. На замовлення ФСБ чоловіки переправляли до країни-агресора українські SIM-карти для ворожих дронів, що атакують нашу державу. Наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.
За даними розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.
Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські SIM-карти, а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі. Звідти мобільні карти надсилали до РФ. За даними СБУ, картки надходили до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БПЛА.
"Ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані зсередини вітчизняних операторів", - уточнили в СБУ.
Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх.
Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до трафіку в РФ мобільні картки.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.
