"Безсердечна ескалація конфлікту", - у Великій Британії прокоментували використання хімічної зброї у Маріуполі

Про це у Twitter повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

"Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо із партнерами для перевірки деталей. Будь-яке застосування такої зброї було б безсердечною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна та його режиму відповіді", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" повідомив, що близько 21.00 у Маріуполі з безпілотника було скинуто вибухівку з невідомою речовиною, яка викликала дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром.

Згодом лідер "Азову" Андрій Білецький підтвердив хімічну атаку росіян на "Азовсталь" і додав, що постраждало троє людей.

А Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що застосування Росією хімічної зброї стане "новим етапом терору проти народу України".

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