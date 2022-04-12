Застосування Росією хімічної зброї стане "новим етапом терору проти народу України", - Зеленський

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України.

"Сьогодні з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти народу України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив, що вони можуть застосувати хімічну зброю у Маріуполі. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося і вже на той час це означало, що потрібно реагувати на агресію значно жорсткіше і швидше", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні полк "Азов" повідомив, що близько 21.00 у Маріуполі з безпілотника було скинуто вибухівку з невідомою речовиною, яка викликала дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром.

Згодом лідер "Азову" Андрій Білецький підтвердив хімічну атаку росіян на "Азовсталь"

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