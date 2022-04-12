Застосування Росією хімічної зброї стане "новим етапом терору проти народу України", - Зеленський
На цей прояв агресії з боку окупантів слід реагувати значно жорсткіше і швидше
Про це у вечірньому зверненні розповів президент України.
"Сьогодні з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти народу України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив, що вони можуть застосувати хімічну зброю у Маріуполі. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося і вже на той час це означало, що потрібно реагувати на агресію значно жорсткіше і швидше", - зазначив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, сьогодні полк "Азов" повідомив, що близько 21.00 у Маріуполі з безпілотника було скинуто вибухівку з невідомою речовиною, яка викликала дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром.
- Згодом лідер "Азову" Андрій Білецький підтвердив хімічну атаку росіян на "Азовсталь"
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.06
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.89
- Актуальне
- Важливе