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"Безумовно, за готівку": підсанкційний нардеп Медведчук пояснив, за які кошти ремонтує свій палац у Пущі-Водиці

17 грудня, 2021 п'ятниця
18:08
Суспільство Віктор Медведчук

Лідер "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук пояснив, що під час дії санкцій проти нього та його дружини Оксани Марченко він ремонтує свій маєток у Пущі-Водиці за готівку

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

"Ви відкрийте декларацію і подивіться, скільки в мене є коштів готівкою, задекларованих згідно з діючим законодавством. І тоді зрозумієте, за який рахунок я ремонтую будинок, який належить мені на праві власності. Безумовно, за готівку. У вас зразу знімуться всі питання. Відкриваєте (декларацію, - ред.), дивитесь - і питань у вас не буде. Все нормально. Згідно з законом", - сказав Медведчук.

Як повідомив заступник голови громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Сергій Миткалик, Медведчук мав би повідомити про витрату готівки на ремонт, а саме подати декларацію про суттєві зміни майнового стану.

"Ремонт - це видаток. Якщо Віктор Медведчук з власної кишені платив за щось одним платежем більше 113 тисяч гривень у 2021 році, то зобов'язаний подати суттєві зміни до майнового стану", - пояснив Миткалик.

Однак, нардеп не подав відповідної декларації.

Водночас у коментарі виданню інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що "жодні санкції жодної країни не можуть стосуватися готівки, тому Медведчук може вільно користуватися готівковими коштами на власний розсуд".

Згідно із останньою декларацією за 2020 рік Віктор Медведчук має $85 тис. готівкою, а його дружина Оксана Марченко - €1,4 млн.
 

  • Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
  • 19 лютого на нардепа фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко накладено санкції за фінансування тероризму.
  • 11 листопада стало відомо, що Медведчук проводить капітальний ремонт у маєтку в Пущі-Водиці, у якому більше сотні окремих приміщень загальною площею понад 2000 кв. м. попри те, що у зв'язку із санкціями його рахунки заблоковані.
  • 8 грудня повідомлялося, що Медведчук не вказав у декларації за 2020 рік статки на понад 73 млн грн, що є рекордом серед усіх перевірених у 2021 році декларацій.

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санкції
Оксана Марченко
Віктор Медведчук
маєток
Пуща-Водиця
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