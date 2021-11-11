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Попри санкції Медведчук робить капітальний ремонт палацу в Пущі-Водиці площею у 2000 кв. м, - "Схеми"

11 листопада, 2021 четвер
23:23
Кримінал Віктор Медведчук

Голова політради ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук, який перебуває під домашнім арештом за підозрою у державній зраді, попри арештовані рахунки та санкції проводить капітальний ремонт у маєтку в Пущі-Водиці

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань "Схеми".

"Сім місяців Віктор Медведчук знаходиться під домашнім арештом, який відбуває в одному зі своїх маєтків у Києві. Його рахунки рішенням РНБО заблоковані. Дружина політика Оксана Марченко скаржиться, що через це не може навіть "заплатити за підписку на музику". Насправді ж, родина кума Путіна не особливо потерпає від безгрошів’я. Попри санкції, подружжя Медведчука-Марченко продовжило проводити масштабну реконструкцію свого палацу у Пуща-Водиці", - написала у Facebook журналістка "Схем" Наталія Седлецька.

Маєток стоїть на території державних дач, яка перейшла до Медведчука, коли він керував адміністрацією президента Леоніда Кучми. Журналісти кілька разів піднімали дрони над палацом і виявили певні зміни, що відбулися з часу арешту Медчедчука. 

"Схеми" піднімали дрон над маєтком у травні, а згодом - днями, у листопаді. На відео помітний суттєвий прогрес", - зазначила Седлецька.

Фасад будівлі відремонтували, закінчили бетонувати доріжку, і майже завершили зведення нової альтанки у дворі. Ці зміни можна побачити на знімках із дрону.


Під час розслідування журналісти “Схем” отримали креслення - плани всіх поверхів палацу Медведчука.  У цьому маєтку більше сотні окремих приміщень загальною площею понад 2000 кв. м.

"Це два ліфти, шубосховище, басейн, масажна, перукарня, тренажерна зала, склад картин, камінна, кімнати для покоївок, пункт спостереження охорони, власна церква та ще ціла низка об’єктів, які забезпечують спокій, комфорт та, мабуть, відчуття розкоші родині проросійського політика", - зазначають журналісти.

Розслідувачі зазначили, що на жодні запити Медведчук не відповів. Яким способом він оплачує ремонт - невідомо.

"Попри те, що "Схемам" вдалося отримати відомості про підрядників, а джерела надали інформацію про рух коштів по банківських рахунках цих підрядників, журналісти не знайшли серед платників ні компаній, ні фізичних осіб, пов'язаних із Медведчуком чи Марченко, які теоретично могли б заплатити за ремонт палацу", - повідомляють "Схеми".
 
 
  • У травні суд відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт за держзраду, порушення законів війни та розграбування державних надр в окупованому Криму.
  • Також Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня по іншій справі. Його підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
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Новини
Оксана Марченко
Віктор Медведчук
розслідування
Пуща-Водиця
Схеми
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